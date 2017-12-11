Тамбовскую область признали самым экологически благополучным регионом

Тамбовская область сохранила лидерство в списке экологически благополучных регионов. Рейтинг по итогам осени составила общественная организация «Зеленый патруль».

Вслед за Тамбовской областью в списке расположилась Республика Алтай, а третье место занимает Алтайский край. А вот аутсайдерами оказались Челябинская, Свердловская, Московская и Иркутская области.

Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», подобный рейтинг публикуется четыре раза в год, по итогам сезона. Экологию регионов начали оценивать с 2007 года. Специалисты при составлении рейтинга учитывают состояние воздуха, воды, уровень выбросов, активность общественных организаций и ответственность властей.

Тамбовская область уже шесть лет держит позиции лидера по этому показателю. Она не раз становилась лауреатом премии неправительственного экологического фонда имени Вернадского.

Как писал портал iz.ru, этим летом в десятку регионов с самой благоприятной экологической обстановкой также вошли Чувашская республика, Ульяновская, Белгородская, Мурманская и Курская области.