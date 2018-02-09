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Черный снег выпал на улицах Биробиджана

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Аномальный черный снег выпал на улицах Биробиджана и накрыл практически все улицы города. После проведенной проверки в управлении жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области назвали основную причину произошедшего.

Аномальные осадки выпали на улицы Биробиджана из-за выбросов городской ТЭЦ. Снег стал почти черным из-за примесей угольного пепла. По факту происшествия межрайонная природоохранная прокуратура города провела проверку, связанную с загрязнением атмосферного воздуха, превысившим допустимую норму, по результатам которой директору предприятия было вынесено представление в целях устранения нарушений, сообщает EAOMedia.

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Евгений Бабинер рассказал, что причина подобных выбросов кроется не в трубе ТЭЦ, а в самом здании предприятия. Труба же полностью защищена и имеет систему очистки выбросов перед выпуском их в атмосферу.

Специалисты нашли проблему в обмуровке котла № 6 на предприятии: она была нарушена. На сегодняшний день планируют ввести в эксплуатацию котел № 5, на котором произвели ремонтные работы, а котел № 6 закроют для устранения неполадок.

В понедельник, 5 февраля, состоялась встреча губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя с руководящим составом АО «ДГК». Во время встречи стороны пришли к согласию относительно экологических норм. Так, на ТЭЦ в этом году планируют полностью остановить выбросы в атмосферу, которые идут не из трубы. В следующем году предприятие должно принять меры для минимизации выбросов из трубы.

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