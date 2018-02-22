В Анапе создадут военный технополис во главе с Ковальчуком

Научное руководство военным инновационным технополисом Министерства обороны, создаваемом в Анапе, будет осуществлять президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Информация об этом опубликована на портале проектов нормативных правовых актов в четверг, 22 февраля.

Отмечается, что новая структура создается «в целях поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах обороноспособности РФ».

Финансирование проекта будет осуществляться в счет бюджетных ассигнований на Минобороны, с привлечением средств Фонда перспективных исследований и частных инвесторов.