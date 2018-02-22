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В Анапе создадут военный технополис во главе с Ковальчуком

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Научное руководство военным инновационным технополисом Министерства обороны, создаваемом в Анапе, будет осуществлять президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Информация об этом опубликована на портале проектов нормативных правовых актов в четверг, 22 февраля.

Отмечается, что новая структура создается «в целях поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах обороноспособности РФ».

Финансирование проекта будет осуществляться в счет бюджетных ассигнований на Минобороны, с привлечением средств Фонда перспективных исследований и частных инвесторов.

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