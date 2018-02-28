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Жуков призвал как можно скорее завершить работу по восстановлению РУСАДА

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Работа по восстановлению статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должна быть завершена как можно скорее. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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«К сожалению, пока наши взаимоотношения с WADA (Всемирное антидопинговое агентство. — iz.ru) по полному восстановлению статуса РУСАДА не завершены. И это будет не менее сложный процесс, чем восстановление ОКР. И эту работу надо завершить как можно скорее», — приводит его слова «РИА Новости»

Как писал портал iz.ru, WADA ранее призвало международные спортивные федерации с 1 апреля прекратить принимать от России заявки на проведение международных соревнований в связи с тем, что в 2015 году РУСАДА было признано несоответствующим кодексу всемирного агентства. 

Глава ОКР в среду подтвердил восстановление членства российского комитета в Международном олимпийском комитете (МОК). Исполком МОКа дисквалифицировал ОКР 5 декабря 2017 года из-за допингового скандала. Подробная информация доступна в сюжете iz.ru. 

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