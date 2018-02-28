Жуков призвал как можно скорее завершить работу по восстановлению РУСАДА

Работа по восстановлению статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должна быть завершена как можно скорее. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

«К сожалению, пока наши взаимоотношения с WADA (Всемирное антидопинговое агентство. — iz.ru) по полному восстановлению статуса РУСАДА не завершены. И это будет не менее сложный процесс, чем восстановление ОКР. И эту работу надо завершить как можно скорее», — приводит его слова «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, WADA ранее призвало международные спортивные федерации с 1 апреля прекратить принимать от России заявки на проведение международных соревнований в связи с тем, что в 2015 году РУСАДА было признано несоответствующим кодексу всемирного агентства.

Глава ОКР в среду подтвердил восстановление членства российского комитета в Международном олимпийском комитете (МОК). Исполком МОКа дисквалифицировал ОКР 5 декабря 2017 года из-за допингового скандала. Подробная информация доступна в сюжете iz.ru.