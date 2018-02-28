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В Кремле не знают о возможных ограничениях по проведению соревнований в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Кремле нет информации о каких-либо возможных ограничениях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о проведении в РФ международных соревнований. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается WADA, скажу, что информация противоречивая. Но мы не располагаем информацией о каких-то возможных ограничениях в отношении России», — сказал он, отметив, что у Кремля есть определенные вопросы к WADA, которые еще предстоит решить.

Ранее в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства сообщили о недавних изменениях, которые были внесены в кодекс организации. Из них следовало, что  до восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) никакие новые заявки от РФ на проведение международных турниров приниматься не будут.

Также отмечалось, что данные правила не имеют влияния на организации, которые не подписали кодекс агентства. Например, УЕФА, ММА и баскетбольная Евролига.

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