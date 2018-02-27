Россия лишится права проведения международных соревнований

Россия с 1 апреля потеряет право на проведение международных спортивных турниров, следует из «Международного стандарта соответствия кодексу WADA для подписавших сторон» (International Standard for Code Compliance by Signatories — ISCCS).

Документ был опубликован на сайте Всемирного антидопингового агентства в конце декабря прошлого года. Он был подписан Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Из него следует, что международные соревнования могут проводить страны, которые ратифицировали, приняли и одобрили конвенцию ЮНЕСКО, а их национальные антидопинговые организации должны соответствовать кодексу WADA.

Таким образом, заявки России не будут рассматриваться до тех пор, пока РУСАДА не будет восстановлено в правах, пишет Championat.com.

При этом данное правило не будет распространятся на турниры, с которыми уже подписан контракт. В частности, новые правила не затронут чемпионат мира по футболу – 2018.