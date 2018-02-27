Прямой эфир

Россия лишится права проведения международных соревнований

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия с 1 апреля потеряет право на проведение международных спортивных турниров, следует из «Международного стандарта соответствия кодексу WADA для подписавших сторон» (International Standard for Code Compliance by Signatories — ISCCS).

Документ был опубликован на сайте Всемирного антидопингового агентства в конце декабря прошлого года. Он был подписан Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Из него следует, что международные соревнования могут проводить страны, которые ратифицировали, приняли и одобрили конвенцию ЮНЕСКО, а их национальные антидопинговые организации должны соответствовать кодексу WADA.

Таким образом, заявки России не будут рассматриваться до тех пор, пока РУСАДА не будет восстановлено в правах, пишет Championat.com.

При этом данное правило не будет распространятся на турниры, с которыми уже подписан контракт. В частности, новые правила не затронут чемпионат мира по футболу – 2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
WADA напомнило условие восстановления статуса ОКР
WADA отрицает причастность к срыву тренировки Загитовой на Играх-2018‍

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017