Прямой эфир
Сюжет:

WADA напомнило условие восстановления статуса ОКР

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уточнило, что восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) возможно лишь после подтверждения статуса атлетов из России как «чистых спортсменов».

CAS им не указ
Международный олимпийский комитет отказывается допускать до Игр выигравших суд российских атлетов

Приостановление членства ОКР отменят после того, как Всемирная ассоциация спортивных федераций подтвердит, что члены делегации олимпийских атлетов из России не нарушали антидопинговые правила на Играх-2018, подчеркнули в пресс-службе WADA.

Антидопинговая организация, в частности, поддержала запрет Международного олимпийского комитета (МОК) спортсменам из России пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр, уточнил «Интерфакс».

5 декабря МОК отстранил российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ. Как объяснили в МОКе, такое решение принято после выявления «системного манипулирования антидопинговыми правилами в России, в том числе во время Олимпийских зимних игр в Сочи». 

Как писал iz.ru, членство Олимпийского комитета России могут восстановить на этой неделе после проверки тестов лыжниц и хоккеистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские хоккеистки сдали 400 допинг-проб до и во время Олимпиады-2018
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу керлингиста Крушельницкого

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017