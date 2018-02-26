WADA напомнило условие восстановления статуса ОКР

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уточнило, что восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) возможно лишь после подтверждения статуса атлетов из России как «чистых спортсменов».

Приостановление членства ОКР отменят после того, как Всемирная ассоциация спортивных федераций подтвердит, что члены делегации олимпийских атлетов из России не нарушали антидопинговые правила на Играх-2018, подчеркнули в пресс-службе WADA.

Антидопинговая организация, в частности, поддержала запрет Международного олимпийского комитета (МОК) спортсменам из России пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр, уточнил «Интерфакс».

5 декабря МОК отстранил российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ. Как объяснили в МОКе, такое решение принято после выявления «системного манипулирования антидопинговыми правилами в России, в том числе во время Олимпийских зимних игр в Сочи».

Как писал iz.ru, членство Олимпийского комитета России могут восстановить на этой неделе после проверки тестов лыжниц и хоккеистов.