WADA призвало международные федерации отказаться от соревнований в России

Всемирное антидопинговое агентство призвало международные федерации сделать всё возможное, чтобы отказаться от проведения соревнований в России.

Об этом заявила пресс-служба WADA со ссылкой на кодекс организации, в который недавно были внесены изменения.

«Принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных мероприятий только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу», — говорится в документе.

Данный пункт предполагает, что до восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) никакие новые заявки от РФ на проведение международных турниров приниматься не будут.

Вместе с тем решения WADA не имеют влияния на организации, которые не подписали кодекс агентства. Таким образом, поправки не коснутся соревнований под эгидой УЕФА, ММА, а также баскетбольной Евролиги.

Кроме того, это положение не касается тех турниров, договоры на проведение которых были подписаны ранее, в частности, ЧМ-2018 по футболу.

Как сообщал портал iz.ru, с 1 апреля Россия может лишиться права на проведение международных спортивных турниров из-за внесенных в кодекс WADA изменений. При этом отмечается, в силу они вступят не ранее 2021 года.