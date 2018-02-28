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Пограничники Уфы не пустили 16-летнюю девушку за границу

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В международном аэропорту Уфы пограничники не пропустили через госграницу 16-летнюю девушку и ее бабушку. Они планировали вылететь в Дубай.

В пресс-службе пограничного управления пояснили, что у сопровождавшей подростка женщины не было при себе согласия родителей на выезд из страны. Без этого документа несовершеннолетние не могут покидать страну. Разрешение должно быть заверено у нотариуса.

Сейчас девушка передана отцу. Материалы дела направили в комиссию по делам несовершеннолетних, передает ИА «Башинформ».

В декабре 2017 года портал iz.ru сообщал о похищении ребенка из России в одном из отелей Вены. Позже выяснилось, что трехлетнюю девочку увез в Ливан ее отец, гражданин этой страны. По его словам, он сделал это «по медицинским показаниям».

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