Родители похищенной в Вене российской девочки встретятся в Бейруте
Родители похищенной в Вене российской девочки встретятся в посольстве РФ в ливанском Бейруте, сообщается на сайте детского омбудсмена Анны Кузнецовой.
По данным дипмиссии, трехлетний ребенок проживает в хороших условиях и находится под присмотром русскоговорящей няни. Дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатом матери.
Ожидается, что родители девочки проведут переговоры до конца февраля, сообщается на сайте омбудсмена.
Как сообщал портал iz.ru, ребенка похитили в одном из отелей Вены в декабре 2017 года, откуда ее увезли в Ливан.