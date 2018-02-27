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Родители похищенной в Вене российской девочки встретятся в Бейруте

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Родители похищенной в Вене российской девочки встретятся в посольстве РФ в ливанском Бейруте, сообщается на сайте детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

По данным дипмиссии, трехлетний ребенок проживает в хороших условиях и находится под присмотром русскоговорящей няни. Дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатом матери.

Ожидается, что родители девочки проведут переговоры до конца февраля, сообщается на сайте омбудсмена.

Как сообщал портал iz.ru, ребенка похитили в одном из отелей Вены в декабре 2017 года, откуда ее увезли в Ливан.

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