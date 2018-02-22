Отец якобы похищенной в Вене девочки рассказал о своих мотивах

Отец якобы похищенной в Вене трехлетней девочки из России Мажди Эль-Али Салу заявил, что увез ее в Ливан «по медицинским показаниям». Информацию об этом распространили агентства в четверг, 22 февраля.

Эль-Али Салу сам вышел на посольство России в Бейруте, узнав, что его обвиняют в похищении.

«Отец или мать не могут похитить собственного ребенка. Здесь слово «похитил» вообще неуместно, и я не хочу его употреблять. Я думаю, любой человек так считает», — цитирует его «РИА Новости».

Эль-Али Салу объясняет необходимость проживания девочки в Ливане медицинскими показаниями. По его словам, ребенок перенес две операции на легких, после которых врачи рекомендовали переехать жить в страну с теплым климатом.

По его словам, мать ребенка решила остаться в Европе, где нашла работу, и отказалась отпускать девочку с отцом.

Девочка была похищена из номера отеля «Бьянка» в Вене в декабре 2017 года. Внимание на инцидент обратили СМИ, после чего им заинтересовались правоохранительные органы.

13 февраля появилась информация, что главным подозреваемым является отец девочки, с которым мать ребенка жила в Москве. В марте супруги должны были развестись.