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Австрийская полиция не расследует похищение девочки из России в Вене

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Полиция Австрии не проводит расследование похищения трехлетней девочки из России в Вене. Об этом заявила представитель местного полицейского управления Ирина Штайрер. 

По ее словам, правоохранители не стали инициировать уголовное расследование после подачи 30 декабря гражданкой РФ обращения о пропаже дочери и ее предположительном отъезде в неизвестном направлении вместе с отцом.

«Мать ребенка 30 декабря прошлого года обратилась в полицию Вены и сообщила, что ее ребенок вместе с отцом уехали в неизвестном направлении. В связи с тем что данный факт не является для нас составом преступления, мы только составили рапорт об обращении», — приводит ТАСС слова Штайрер. 

Как отмечает агентство, она заявила, что полицейские передали составленный ими рапорт российским властям, и они «взяли это дело на себя». 

Как сообщал портал iz.ru, 8 февраля Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о похищении ребенка и приступил к расследованию. Трехлетняя девочка пропала из отеля «Бьянка» в Вене в конце декабря 2017 года. 

Мать девочки, являющаяся гражданкой РФ, планировала в марте развестись со своим супругом — гражданином Ливана. Женщина подозревала, что муж примкнул к экстремистам. Она утверждает, что нашла в документах супруга бумаги запрещенной в РФ террористической организации ИГ.

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