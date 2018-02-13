Назван предполагаемый похититель ребенка из РФ в Вене

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что трехлетнюю россиянку, похищенную из номера отеля в Вене, увез ее отец-иностранец.

Источник «РИА Новости» отмечает, что главным подозреваемым является отец девочки, с которым мать ребенка жила в Москве. В марте супруги должны были развестись.

Девочка была похищена из номера отеля «Бьянка» в Вене в декабре 2017 года. Внимание на инцидент обратили СМИ, после чего им заинтересовались правоохранительные органы.

Ранее следователи сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору».