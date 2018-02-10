Вооруженные мужчины похитили гражданина Турции в Абхазии

Неизвестные вооруженные мужчины похитили гражданина Турции в Очамчырском районе Абхазии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба МВД Абхазии, вечером 9 февраля двое неизвестных мужчин остановили автомобиль BMW, высадили водителя авто и скрылись с пассажиром — гражданином Турции 1969 года рождения. Отмечается, что за рулем иномарки находился молодой человек 1994 года рождения. Чуть позже автомобиль нашли на обочине дороги. Расследование уголовного дела продолжается.

Портал iz.ru писал о том, что в конце прошлого года в Абхазии расстреляли автомобиль, в котором находился организатор покушения на бывшего президента республики Павел Ардзинба. В течение пяти лет он находился в розыске. В сентябре генпрокуратура Абхазии сообщила о том, что он добровольно сдался властям.