Прямой эфир

Вооруженные мужчины похитили гражданина Турции в Абхазии

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Степанов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные вооруженные мужчины похитили гражданина Турции в Очамчырском районе Абхазии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба МВД Абхазии, вечером 9 февраля двое неизвестных мужчин остановили автомобиль BMW, высадили водителя авто и скрылись с пассажиром — гражданином Турции 1969 года рождения. Отмечается, что за рулем иномарки находился молодой человек 1994 года рождения. Чуть позже автомобиль нашли на обочине дороги. Расследование уголовного дела продолжается.

Портал iz.ru писал о том, что в конце прошлого года в Абхазии расстреляли автомобиль, в котором находился организатор покушения на бывшего президента республики Павел Ардзинба. В течение пяти лет он находился в розыске. В сентябре генпрокуратура Абхазии сообщила о том, что он добровольно сдался властям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В горах Абхазии погибла отпущенная ранее самка леопарда
Путин поздравил живущую в Абхазии участницу боев за Сталинград
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017