Появились фото предполагаемых похитителей девочки из России в Вене

В распоряжении портала iz.ru оказались фотографии отца и няни похищенной в Вене трехлетней девочки из России.

По предварительным данным, отец и няня подозреваются Следственным комитетом (СК) РФ в похищении девочки.

Мать девочки, являющаяся гражданкой РФ, планировала в марте развестись со своим супругом — гражданином Ливана.

Женщина подозревала, что муж примкнул к экстремистам. Она утверждает, что нашла в документах супруга бумаги запрещенной в РФ террористической организации ИГ.









Как сообщал портал iz.ru, трехлетнего ребенка похитили из отеля «Бьянка» в Вене в конце декабря 2017 года. В феврале СК возбудил по данному факту уголовное дело и приступил к расследованию.

Девочка является инвалидом. Мать привезла ее в Вену для лечения, в отсутствие которого ее состояние, согласно прогнозу врачей, может резко ухудшиться.