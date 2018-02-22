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Власти Чечни ищут родственников обнаруженной в Ираке русскоговорящей девочки

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Фото: Global Look Press/Ahmad Halabisaz/Xinhua
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Рабочая группа по возвращению российских детей, чьи родители примкнули к террористам «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ), ведет поиск родственников русскоговорящей девочки по имени Амина, которую удочерила семья в Ираке. Об этом сообщил представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Он пояснил, что следит за судьбой каждого ребенка, которого пока не удается вернуть на родину.

«Про Амину я знаю, где она сейчас, у какой семьи. Если не контролировать, дети могут пропадать», — приводит его слова «РИА Новости». Зияд Сабсаби сообщил, что российские власти поддерживают контакт с этой семьей. Приемные родители уведомлены о том, что девочке нужно проходить курс русского языка и посещать посольство России раз в месяц.

При содействии чеченских властей на родину из подконтрольных террористам территорий были возвращены уже более 100 российских женщин и детей.

Ранее портал iz.ru писал, что представители рабочей группы вернули родной бабушке годовалую россиянку, которая попала в Ирак.

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