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Сотрудникам военной базы США стало плохо после вскрытия письма

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Фото: ТАSS/Nicolas Armer
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11 человек почувствовали недомогание после вскрытия подозрительного письма на военной базе США. Инцидент произошел в округе Арлингтон вблизи Вашингтона, сообщает «Газета.ру».

В результате трех человек в стабильном состоянии доставили в больницу. После вскрытия письма несколько сотрудников базы испытали симптомы жжения на руках и лице, еще у одного человека открылось кровотечение из носа. В связи со случившимся из здания, где произошел инцидент, были эвакуированы люди. В настоящее время полиция проводит расследование.

Это не первый случай распространения подозрительных конвертов с порошком. В частности, 15 февраля аналогичные конверты получили более десяти посольств иностранных государств в Москве. Кроме того, белый порошок получил сын президента США Дональда Трампа. Конверт вскрыла невестка президента Ванесса Трамп, после чего ее госпитализировали.

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