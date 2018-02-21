Письма с порошком отправлялись в дипмиссии с реквизитами депутата Железняка

Конверты с неизвестным порошком, полученные в канцелярии постпредставительства Евросоюза и посольства Турции в Москве, имели почтовые реквизиты депутата Госдумы Сергея Железняка. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«На конвертах, присланных в представительство Евросоюза на Кадашевской набережной, дом 14/1, и посольство Турции в Ростовском переулке, дом 12, были указаны реквизиты депутата Госдумы Железняка», — цитирует агентство своего собеседника.

Конверты были получены 20 февраля. После изучения содержимого «письма» выяснилось, что порошок содержит фипронил — химическое вещество, используемое в медицине и сельском хозяйстве для борьбы с вредными насекомыми. Содержимое конверта не опасно.

За 14 и 15 февраля подобные посылки получили более десяти посольств иностранных государств в Москве. Примечательно, что и тогда на конвертах оказались реквизиты Железняка. Депутат пришел в полицию и сообщил о своей непричастности к данным эпизодам. По его словам, в конвертах также находились печатные листы бумаги с текстом, якобы составленным от его имени.