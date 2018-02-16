Письма с порошком отправлялись в посольства от имени депутата Железняка

Депутат Госдумы Сергей Железняк сообщил, что от его имени в посольства ряда стран были разосланы конверты с порошкообразным веществом. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, ведется поиск злоумышленника.

В правоохранительных органах отметили, что парламентарий пришел в полицию и сообщил о своей непричастности к данным эпизодам. По его словам, в конверте, помимо порошка, были печатные листы бумаги с текстом, якобы составленным от его имени, передает ТАСС.

«Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению лица, совершившего указанные почтовые отправления», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как писал портал iz.ru, более десяти посольств иностранных государств в Москве получили конверты с порошкообразным веществом. В частности, подозрительную посылку дипучреждения США, Канады, Нидерландов, Италии и Болгарии, а также один из департаментов ООН.