Госдума рассмотрит законопроект о возврате авиабилетов при болезни близкого

Законопроект, предусматривающий возможность возврата денежных средств за невозвратные авиабилеты, планируется внести в Госдуму наследующей неделе.

Об этом сообщила автор инициативы Наталья Кувшинова.

Ранее законопроект одобрили в Минтрансе и Торгово-промышленной палате, назвав это шагом навстречу потребителю.

«Подготовлен весь необходимый пакет документов: проект закона, пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование... [Они] будут скорректированы с учетом всех высказанных замечаний, и на следующей неделе планируется уже внесение в Государственную думу», –– цитирует «РИА Новости» Кувшинову.

Она отметила, что принятие проекта позволит россиянам возвращать деньги за невозвратные билеты в случае болезни родственника — например, ребенка.

«Нам было важно, чтобы был устранен этот пробел в законодательстве, который, по сути, касается сотен тысяч наших граждан, которые просто не возвращают билеты, потому что у них ребенок заболел. Естественно, мама в любом случае остается с ребенком. Нам показалось, что это несправедливо», –– подчеркнула Кувшинова.

Также она выразила надежду, что проект примут в рамках весенней сессии, перед летними отпусками.

«Что касается увеличения стоимости невозвратных билетов, я думаю, этого не произойдет, потому процент невозвратных билетов составляет не более 1–1,5 от общего числа билетов на каждом рейсе», –– сказала депутат, добавив, что в Госдуме готовы подключить к обсуждению авиакомпании.

В ноябре идею о компенсации средств за невозвратные билеты из-за болезни родственников поддержали в Общественной палате (ОП) России.