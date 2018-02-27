ФРС США будет постепенно повышать процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит политику постепенного повышения процентной ставки. С таким заявлением выступил председатель ФРС Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса.

Он отметил, что ряд препятствий, стоявших перед американской экономикой, превратились в «факторы, способствующие ее росту». Пауэлл также подчеркнул, что волатильность рынков не нанесет экономике США существенного ущерба, передает «Интерфакс».

Как писал портал iz.ru, в конце января текущего году ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25–1,5%. При решении учитывались «реализованные и ожидавшиеся условия на рынке труда, а также инфляция».

Джером Пауэлл возглавил ФРС США в конце января текущего года. В прошлом он занимал должность замминистра финансов США. С 2012 года входит в совет управляющих ФРС.