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Хантсман заявил о надежде на улучшение отношений США и РФ в 2018 году

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В 2018 году может произойти улучшение отношений между США и Россией, что станет следствием решения ряда проблем, заявил американский посол в РФ Джон Хантсман.

«Санкции возникли в результате проблем в наших отношениях, мы будем решать их постепенно. В этом смысле я с оптимизмом смотрю на 2018 год, это будет важный год, который мы можем закончить на лучшей ноте, чем сейчас», — приводит ТАСС заявление посла во время встречи со студентами Казанского медицинского университета.

Хантсман пожаловался, что СМИ не перестают задавать ему вопросы о санкциях, а иногда всем начинает казаться, что «США и России уже ничего не остается, кроме как ругаться». В то же время, по его словам, Москва и Вашингтон могут сотрудничать в науке и бизнесе, а также медицине. Посол напомнил, что ученые США и РФ вскоре могут вместе «объявить войну раку».

Напомним, 26 февраля министр финансов США Стивен Мнучин объявил, что новые американские санкции против России вступят в силу через 30 дней. Санкции вводятся после публикации в январе этого года «кремлевского доклада», который содержит информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах.

Ранее посол США в РФ Джон Хантсман заверял, что включение фигурантов в список не означает автоматического введения против них санкций.

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