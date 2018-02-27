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Украинские радикалы облили краской забор Генконсульства России в Одессе

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Фото: youtube.com
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Десятки украинских националистов в понедельник облили красной краской забор Генерального консульства России в Одессе. В акции принимали участие порядка 30 активистов, сообщает местное интернет-издание «Думская».

Националисты жгли файеры, пели украинский гимн, а в конце пикета облили забор консульства красной краской. Помимо этого, потухшую пиротехнику радикалы бросали через забор российского представительства. Во время проведения акции возле консульства находились около 50 полицейских и сотрудников Национальной гвардии Украины, однако они предпочли не вмешиваться в действия радикалов, передает телеканал «Звезда»

Это не первое нападение украинских националистов на российские представительства на Украине. Как сообщал портал iz.ru, 17 и 18 февраля в Киеве были совершены нападения на здания Россотрудничества и офисы Сбербанка и Альфа-банка. Радикалы разрисовали стены Российского центра науки и культуры оскорбительными лозунгами и надписями, а также забрызгали баллончиками видеокамеры и осквернили флаг России.

В связи со случившимся посольство России на Украине направило МИД Украины ноту протеста. Евросоюз осудил действия радикалов и назвал нападения националистов на российские учреждения недопустимыми.

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