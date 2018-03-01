Январь установил рекорд по автобезопасности

В январе был зафиксирован рекордно низкий для этого месяца показатель гибели в ДТП за девять лет. Тенденция снижения смертности на дорогах, наметившаяся в 2012-м, продолжается. Эксперты объясняют это улучшением качества машин и дорог, развитием медицинской помощи и самодисциплиной водителей. Но чтобы достичь таких же низких показателей, как в западноевропейских странах, потребуются годы.

За весь 2017 год количество погибших в автоавариях уменьшилось на 6% по сравнению с 2016-м — до 19 тыс. человек. Но первый месяц нынешнего года показал еще лучшую динамику, чем январь прошедшего: 1,2 тыс. против 1,3 тыс. погибших. Это рекордно низкий показатель с 2010 года.

В целом снижение смертности на дорогах наблюдается уже седьмой год, но особенно заметно эта тенденция стала проявляться с 2015-го (в 2014-м — 27 тыс. погибших, в 2015-м — 23 тыс., в 2016-м — 20,3 тыс.).

Количество автоаварий в целом по итогам прошлого года снизилось на 2,5%.

В Госавтоинспекции полагают, что водителей дисциплинируют камеры фотовидеофиксации. Еще одна причина — предотвращение аварий благодаря сознательным гражданам. По жалобам активных россиян в прошлом году задержали 40 тыс. пьяных водителей. В этом году в Госдуме будет рассмотрен законопроект, позволяющий штрафовать автомобилистов по обращениям граждан, если те зафиксировали нарушение ПДД с помощью мобильного приложения «Народный инспектор».

Снижение аварийности на дорогах в Госавтоинспекции связывают также с тем, что всё больше аварий оформляется по европротоколу, без участия сотрудников ГИБДД. Это позволяет быстро убрать машины с проезжей части и уменьшить риск новых столкновений.

В Минздраве «Известиям» рассказали, что сокращение числа погибших в авариях во многом стало возможным благодаря оперативной работе медиков.

— В 94% случаев бригады скорой помощи прибывают на место происшествия менее чем за 20 минут. Помимо этого, в последние годы при эвакуации пострадавших активно применяется санитарная авиация, — сообщили в ведомстве.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что снижение смертности на дорогах — это в первую очередь результат перехода автовладельцев со старых машин на новые, более безопасные. Это доказывает тот факт, что темпы снижения числа раненых в ДТП почти в два раза ниже, чем погибших (2,6 и 6% соответственно — по данным ГИБДД).

По словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, в 2000 году в России на 100 тыс. жителей приходилось 20 погибших в ДТП. В 2016-м коэффициент составил уже 13,8. По предварительным расчетам, за 2017 год показатель снизился до 12,5. Такими темпами догнать мировых лидеров по безопасности на дорогах наша страна сможет в лучшем случае через восемь лет, считает Михаил Блинкин. К примеру, в Швеции и Испании коэффициент смертности составляет 2,7 и 3,7 на 100 тыс. жителей соответственно.

Он отметил, что аварийность в целом в России снижается в том числе и за счет самодисциплины водителей. Всё больше участников дорожного движения понимают, что нарушение правил в условиях плотного трафика может привести к страшным последствиям.

В Минтрансе снижение показателей аварийности связывают не только с ответственностью водителей, но и с улучшением качества дорог. По данным на 1 января 2018-го, нормативам соответствовало около 80% федеральных трасс. На региональном и межмуниципальном уровне этот показатель — около 42%.

В ведомстве напомнили, что владельцы автодорог, региональные и местные власти обязаны ежегодно утверждать перечни аварийных участков и принимать меры для устранения причин ДТП.