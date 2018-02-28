Колокольцев заявил о снижении смертности в ДТП за последние пять лет

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось на 32% за последние пять лет.

Об этом на расширенном заседании коллегии заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

По его словам, за последние пять лет смертность в дорожных авариях сократилась на 32%. Количество раненых снизилось почти на 17%.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент России Владимир Путин обсудил с министром МВД тему незаконного оборота наркотиков.