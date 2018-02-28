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Путин обсудил с министром МВД тему незаконного оборота наркотиков

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Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru
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Проблема незаконного оборота наркотиков является угрозой для государства и общества. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД РФ заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, проблема наркотиков, а также растущее число преступлений в данной сфере являются серьезной угрозой для страны. Также Путин отметил, что эту тему он уже обсудил с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым.

Президент уточнил, что рост преступлений незначителен, но поручил повысить координацию антинаркотической деятельности органов власти всех уровней и общественных организаций, сообщает ТАСС.

Кроме того, Владимир Путин выразил мнение, что необходимо укреплять сотрудничество с партнерами стран, из которых идут основные потоки наркотиков и по линии международных структур, среди которых Шанхайская организация сотрудничества и Организация договора о коллективной безопасности.

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