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Россиянин задержан в аэропорту Буэнос-Айреса с 4 кг наркотиков

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Фото: Global Look Press/Martin Zabala
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Аргентинские полицейские задержали гражданина России, который пытался вывезти 4 кг кокаина, в аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич на своей странице в Facebook.

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По ее словам, при тщательном досмотре багажа у гражданина России были обнаружены 4 кг кокаина, спрятанные в двойном дне. Также она добавила, что власти усилили контроль по всей стране после обнаружения партии наркотиков на территории посольства России в Аргентине, сообщает «Газета.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал, что спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку 389 кг кокаина в Москву, а также задержали несколько человек. Интерпол по своим каналам объявил в розыск предполагаемого главу группы контрабандистов, поставлявших кокаин из Аргентины в Россию и страны Европы. Предположительно, он скрывается в ФРГ. Сейчас следствие продолжает поиск других участников группировки. 

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