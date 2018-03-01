Главный самолет страны станет полностью российским

Президентский «борт № 1» станет полностью отечественным. Новое российское оборудование, отвечающее за самолетовождение и безопасность полетов, будет установлено на всех Ил-96-300 в нашей стране. В РФ лайнеры этого типа использует только ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента. СЛО занимается перевозкой первых лиц государства. По мнению экспертов, такое импортозамещение создает перспективы для оснащения отечественной авионикой всех новых российских самолетов.

Как рассказали «Известиям» в ПАО «Ил», в 2018–2019 годах планируется заменить иностранное бортовое оборудование самолетов Ил-96-300 аналогами отечественного производства. Речь идет об инерциальной системе, отвечающей за определение положения самолета в пространстве, «ответчиках», обеспечивающих автоматическую передачу наземным РЛС сведений о самолете, а также об оборудовании для навигации и посадки. После модернизации все системы самолетов станут полностью российскими.

Первый Ил-96-300 уже успешно укомплектован отечественными пилотажно-навигационными комплексами. Они отличаются улучшенными техническими и экономическими характеристиками.

— «Ильюшин» успешно завершил сертификационные наземные и летные испытания нового оборудования. Работы проводились совместно с головным интегратором пилотажно-навигационного комплекса — АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», сертификационными центрами и Росавиацией, — рассказал «Известиям» главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов.

Точностные характеристики новой аппаратуры были проверены в ходе полетов из Раменского в Петропавловск-Камчатский, Норильск, Воронеж и Хельсинки (Финляндия).

По данным Росавиации, в авиапарке СЛО «Россия» числятся 10 самолетов Ил-96-300 различных модификаций, в том числе «борт № 1». Запланированная модернизация не должна повлиять на график их полетов.

Как пояснила «Известиям» пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова, замена навигационного оборудования будет выполняться на базе воронежского авиазавода при проведении планового технического обслуживания самолетов Ил-96-300.

По мнению главного редактора журнала «Авиасоюз» Ильи Вайсберга, начавшееся импортозамещение навигационного оборудования — хорошая стартовая площадка для дальнейшего развития компетенций в этой сфере. В перспективе российскую авионику могут начать устанавливать и на новые перспективные самолеты, в частности МС-21 и широкофюзеляжный российско-китайский авиалайнер.

— У российской гражданской авиатехники традиционно два слабых места. Это двигатели и навигационное оборудование, — сообщил «Известиям» Илья Вайсберг. — Даже в советское время на передовых отечественных самолетах, выполняющих полеты за океан, устанавливались бортовые системы западного производства. Поэтому планы импортозамещения в этой сфере внушают серьезный оптимизм. Это позволило бы снизить зависимость от зарубежных производителей и существенно уменьшить расходы на обслуживание российской авиатехники.

Ил-96 спроектирован в КБ Ильюшина в 1980-х годах. Первый полет состоялся в 1988-м. Этот лайнер серийно выпускался на воронежском авиазаводе с 1993 по 2009 год. Всего было построено 29 самолетов данного типа. Помимо эксплуатации в СЛО «Россия», три таких лайнера используются в кубинской авиакомпании Cubana de Aviación. В 2019 году на заводе Воронежского акционерного самолетостроительного общества планируют собрать первый опытный образец пассажирского самолета Ил-96-400М, который создается на базе Ил-96-300.