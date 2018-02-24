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На Украине рассказали о подготовке к войне с Россией

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Фото: ТАСС/Михаил Маркив
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заявил о подготовке страны к отражению якобы готовящейся агрессии со стороны России. Об этом было сказано в интервью украинской службе «Радио Свобода».

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По словам журналистов, эксперты определяют готовность РФ к широкомасштабной войне через три года.

«Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины», – сказал Муженко.

Он также сообщил, что у страны уже есть отработанные планы на случай различных вариантов развития событий. По его словам, сейчас идет серьезное переоснащение ВСУ. Страна ждет поставок современных противотанковых комплексов Javelin и танков «Оплот».

В январе 2018 года сообщалось, что оборонное логистическое агентство США (DLA) намерено проверить пять стран Европы на готовность к условиям военного времени. Речь шла о Молдавии, Польше, а также трех непосредственных соседях России — Белоруссии, Украине и Финляндии.

А в начале февраля власти Америки заявили, что опасаются превентивного ограниченного ядерного удара со стороны России. Об этом говорилось в опубликованной ядерной доктрине США.

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