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В Госдуме ответили на обвинения СБУ в попытке подрыва Россией крейсера «Украина»

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин считает провокацией обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в адрес российских спецслужб в попытке взорвать ракетный крейсер «Украина».

«Мы считаем украинский народ братским и ни в коем случае не заинтересованы в эскалации напряженности в отличие от украинских властей. Поэтому всё это провокационные разговоры, при помощи которых пытаются еще больше разжечь вражду между украинцами и россиянами», — цитирует Швыткина RT.

Зампред также добавил, что у России «нет никаких ни агентов, ни резидентов на территории Украины». По его мнению, Киев пытается «отвлечь внимание населения от внутренних проблем, поскольку близятся выборы президента Украины».

Напомним, 24 февраля замглавы СБУ Виктор Кононенко обвинил россиянина Давида Пономарева в намерении подорвать крейсер в 2015 году с целью запугать местное население. По его словам, диверсия должна была быть осуществлена в День Конституции Украины. 

Около года назад президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации крейсера «Украина», который простаивает на судостроительном заводе уже 33 года. Порошенко также распорядился продать крейсер.

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