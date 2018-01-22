США проверят соседние с РФ страны на готовность к военным условиям

Оборонное логистическое агентство США (DLA) проверит пять стран Европы на готовность к условиям военного времени.

Речь идет о Молдавии, Польше, а также трех непосредственных соседях России — Белоруссии, Украине и Финляндии.

DLA заказало исследование логистических сетей и цепочек поставок товаров в этих государствах для подготовки промышленности на случай войны.

Пентагон интересуют местные и региональные источники получения строительных материалов, промышленного оборудования, топлива, медикаментов, одежды, воды, а также продуктов, пишет RT.

Кроме того, США хотят знать мобилизационные возможности и производственные мощности каждой из стран, а при наличии каких-либо проблем требуют подробного их описания в отчете.