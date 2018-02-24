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Суд освободил задержанных за беспорядки перед матчем «Атлетик»-«Спартак»

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Фото: REUTERS/Stringer
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Суд в Бильбао освободил девять человек, задержанных в ходе стычек перед матчем 1/16 финала Лиги Европы по футболу между «Атлетиком» и московским «Спартаком». Об этом сообщает радиокомпания Radio Nacional de Espana.

Напомним, девять человек были задержаны 23 февраля по подозрению в нарушении общественного порядка и нападении на представителей власти. Предполагалось, что за участие в беспорядках они предстанут перед судом.

Среди задержанных — трое россиян, один гражданин Польши и пятеро испанцев. О своем задержании в соцсетях сообщил также российский рэпер ST.

В результате беспорядков пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина РФ. Также погиб полицейский — мужчина был доставлен в критическом состоянии после инфаркта.

22 февраля московский «Спартак» обыграл «Атлетик» со счетом 2:1. Однако клуб выбыл из Лиги Европы по сумме двух матчей, проиграв первую встречу со счетом 1:3. 

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