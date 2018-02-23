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Рэпера ST задержали в Бильбао перед матчем «Спартак» — «Атлетик»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российского рэпера ST (Александр Степанов) задержали в испанском городе Бильбао перед футбольным матчем «Спартак» — «Атлетик».

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на публикации в соцсетях.

 

Шёл. Болел. Пел. Задержали.

Публикация от Alexander ST Stepanov (@st_stoizsta) Фев 23, 2018 в 3:12 PST

Позже в Instagram артиста было опубликовано видео, на котором запечатлен момент его задержания полицейскими.

Сам ST прокомментировал инцидент так: «Шел. Болел. Пел. Задержали».

Ранее сообщалось, что перед матчем «Спартак» — «Атлетик» были задержаны трое российских болельщиков. Встреча, состоявшаяся, 22 февраля завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды. Однако клуб выбыл из турнира по сумме двух встреч, проиграв первый матч со счетом 1:3

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