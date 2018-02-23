Рэпера ST задержали в Бильбао перед матчем «Спартак» — «Атлетик»
Российского рэпера ST (Александр Степанов) задержали в испанском городе Бильбао перед футбольным матчем «Спартак» — «Атлетик».
Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на публикации в соцсетях.
Публикация от Alexander ST Stepanov (@st_stoizsta) Фев 23, 2018 в 3:12 PST
Позже в Instagram артиста было опубликовано видео, на котором запечатлен момент его задержания полицейскими.
Сам ST прокомментировал инцидент так: «Шел. Болел. Пел. Задержали».
Ранее сообщалось, что перед матчем «Спартак» — «Атлетик» были задержаны трое российских болельщиков. Встреча, состоявшаяся, 22 февраля завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды. Однако клуб выбыл из турнира по сумме двух встреч, проиграв первый матч со счетом 1:3