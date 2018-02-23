Полиция Бильбао не может подтвердить вину болельщиков в смерти полицейского

Полиция Испании расследует факт смерти одного из сотрудников правоохранительных органов, которого доставили в реанимацию после беспорядков перед футбольным матчем Лиги Европы между местным «Атлетиком» и московским «Спартаком». Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, пока рано утверждать, что к трагическому исходу привели действия российских болельщиков.

Представитель правоохранительных органов подтвердил смерть сотрудника и сообщил, что по факту инцидента проводится расследование. «Сейчас мы не можем обвинять в его смерти российских болельщиков», — пояснил собеседник агентства.

Ранее портал iz.ru писал, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы в Бильбао произошли стычки между футбольными болельщиками. Полицейские попытались устранить беспорядки, однако одного из них доставили в реанимацию после инфаркта. Мужчина находился в критическом состоянии. Врачам не удалось его спасти.

В связи с инцидентом глава Ла Лиги Хавьер Тебас призвал к борьбе с ультрафанатами.