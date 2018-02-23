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Трое россиян задержаны перед матчем «Атлетик» - «Спартак»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Девять человек задержаны в Бильбао в ходе стычек перед матчем 1/16 финала Лиги Европы по футболу между «Атлетиком» и московским «Спартаком». Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Было девять задержанных, четверо из которых - иностранцы, в частности, трое россиян и поляк, остальные пятеро – соотечественники», - заявили в правоохранительных органах.

Некоторых задержанных подозревают в нарушении общественного порядка и нападении на представителей власти. В посольстве РФ подтвердили факт задержания троих россиян и сообщили, что поддерживают связь с правоохранительными органами.

По данным полиции, в результате инцидента пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина РФ. Во время беспорядков погиб полицейский – мужчина был доставлен в критическом состоянии после инфаркта.

22 февраля московский «Спартак» обыграл «Атлетик» со счетом 2:1, Однако клуб выбыл из турнира по сумме двух встреч, проиграв первый матч со счетом 1:3.

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