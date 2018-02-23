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Глава Ла Лиги пригрозил полностью уничтожить ультрас

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Фото: Global Look Press/YOSHIO TSUNODA/AFLO
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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас осудил поведение футбольных ультрафанатов испанской «Атлетики» и российского «Спартака» перед матчем 1/16 финала Лиги Европы.

Во время стычек болельщиков у стадиона «Сан-Мамес» в Бильбао погиб полицейский. Он был доставлен в реанимацию после инфаркта и оставался в критическом состоянии. Врачам не удалось спасти пострадавшего.

«Насилие ультрас унесло жизнь полицейского... Хватит! В Ла Лиге мы продолжим политику борьбы с ультрас, до полного их уничтожения. Я выражаю глубокие соболезнования семье полицейского и всей полиции», — написал он в своем Twitter.

Ранее портал iz.ru опубликовал видео о том, как фанаты красно-белых устроили перформанс перед матчем с «Атлетиком».

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