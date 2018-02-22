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Убивший водителя автобуса пассажир задержан в Санкт-Петербурге

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Фото: youtube.com
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В Санкт‐Петербурге сотрудники полиции задержали пассажира, который убил водителя маршрутного автобуса в Красном Селе. Об этом 22 февраля сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел вчера вечером, 21 февраля, в Красном Селе. Между пассажиром и водителем автобуса маршрута № 449 возникла ссора. На остановке они вышли на улицу. Пассажир несколько раз ударил водителя, тот упал. Произошедшее было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Нанесенные водителю травмы привели к большой кровопотере. 22 февраля мужчина скончался. Круглыми сиротами остались двое детей, которых он воспитывал без матери.

Сотрудники угрозыска в кратчайшие сроки нашли подозреваемого — 19-летнего жителя Красного Села, который дает признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Подозреваемый был судим за применение насилия в отношении представителя власти.

10 февраля в Архангельске в автомобиле было найдено тело убитого таксиста.

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