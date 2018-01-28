СК возбудил дело об убийстве мужчины у метро «Славянский бульвар»

В Москве возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины около автобусной остановки на Славянском бульваре. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова.

По ее словам, следователи в настоящее время проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств убийства и задержания причастных лиц.

Портал iz.ru писал о том, что вечером 28 января у подземного перехода вблизи остановки «Славянский бульвар» неизвестный выстрелил из травматического пистолета в мужчину 1989 года рождения. От полученного ранения он скончался на месте. Сейчас следователи осматривают место происшествия и допрашивают возможных очевидцев.

По данным очевидцев, конфликт начался с перепалки, которая переросла в потасовку. Кроме того, был ранен в левое плечо 32-летний мужчина. Сообщается, что злоумышленник скрылся, его сейчас ищет полиция.