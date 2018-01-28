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У станции метро «Славянский бульвар» в Москве застрелен мужчина, еще один ранен

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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У станции метро «Славянский бульвар» в Москве в ходе конфликта погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

По данным очевидцев, во время словесной перепалки, которая переросла в потасовку, один из участников конфликта произвел два выстрела из травматического пистолета в своих оппонентов. В результате полученного ранения в голову 28-летний Махир Р. скончался. 32-летний Али Г. был ранен в левое плечо, потерпевший отказался от госпитализации.

Стрелок скрылся, на данный момент ведутся его поиски. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 28 января портал iz.ru писал об инциденте при операции по задержанию подозреваемых в квартирной краже. Преступник попытался оказать инспектору ДПС сопротивление с применением холодного оружия. За посягательство на жизнь полицейского возбуждено уголовное дело.

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