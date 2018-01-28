Возбуждено уголовное дело за нападение на полицейского в Москве
Уголовное дело за посягательство на жизнь полицейского возбуждено в Москве.
Об этом заявила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова в воскресенье, 28 января.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует сообщение РЕН ТВ.
Отмечается, что при задержании инспектором ДПС преступник оказал сопротивление с применением холодного оружия, но был застрелен.
Инцидент произошел во время операции по задержанию подозреваемых в квартирной краже.
20 января таксист открыл стрельбу по людям у станции метро «Маяковская» в центре Москвы.
Инцидент произошел на 1-й Тверской-Ямской улице.
По данным столичного управления МВД, водитель автомобиля ранил двух человек из травматического оружия и скрылся.