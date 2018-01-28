Возбуждено уголовное дело за нападение на полицейского в Москве

Уголовное дело за посягательство на жизнь полицейского возбуждено в Москве.

Об этом заявила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова в воскресенье, 28 января.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует сообщение РЕН ТВ.

Отмечается, что при задержании инспектором ДПС преступник оказал сопротивление с применением холодного оружия, но был застрелен.

Инцидент произошел во время операции по задержанию подозреваемых в квартирной краже.

20 января таксист открыл стрельбу по людям у станции метро «Маяковская» в центре Москвы.

Инцидент произошел на 1-й Тверской-Ямской улице.

По данным столичного управления МВД, водитель автомобиля ранил двух человек из травматического оружия и скрылся.