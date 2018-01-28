Полицейский застрелил оказавшего сопротивление подозреваемого в Москве

Полицейский в Москве застрелил подозреваемого, который оказал вооруженное сопротивление при задержании. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МВД.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел во время операции по задержанию подозреваемых в квартирной краже.

«Сотрудники уголовного розыска по Восточному административному округу совместно с сотрудниками ГИБДД на 4-й улице Марьиной рощи задержали пять человек, которые подозреваются в совершении квартирной кражи», — приводит ТАСС комментарий представителя правоохранительных органов.

По его словам, один из группы задержанных оказал сопротивление стражам порядка и попытался скрыться. Во время преследования мужчина набросился на полицейского с предметом, похожим на нож. Сотрудник полиции ранил нападавшего из табельного оружия. Подозреваемый скончался на месте от полученного ранения.

По факту произошедшего проводится проверка. На месте работают кинологи.

25 января двое неизвестных напали на полицейского рядом с селом Рыбушка в Саратовской области, а затем скрылись на автомобилях. На следующий день правоохранителям удалось задержать четырех подозреваемых в нападении.