Полиция сообщила о попытке самоподжога в центре Москвы
Полиция проводит проверку после попытки мужчины поджечь себя в центре Москвы.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Инцидент произошел по адресу: Угловой переулок, дом 4.
«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу проживает мужчина, который облил себя легковоспламеняющейся жидкостью, вследствие чего произошел хлопок», — сказал сотрудник пресс-службы.
В полиции добавили, что эвакуация жильцов дома не проводилась.
По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.