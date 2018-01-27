Полиция сообщила о попытке самоподжога в центре Москвы

Полиция проводит проверку после попытки мужчины поджечь себя в центре Москвы.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Инцидент произошел по адресу: Угловой переулок, дом 4.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу проживает мужчина, который облил себя легковоспламеняющейся жидкостью, вследствие чего произошел хлопок», — сказал сотрудник пресс-службы.

В полиции добавили, что эвакуация жильцов дома не проводилась.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.