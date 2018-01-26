Полицейский пострадал при вооруженном нападении в Саратовской области

Сотрудник полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей, пострадал в результате вооруженного нападения в Саратовском районе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области Дмитрий Рассказов.

«В Саратовском районе при проведении оперативных мероприятий двое неизвестных злоумышленников совершили вооруженное нападение на сотрудника полиции. В результате нападения он получил телесные повреждения», — цитирует Рассказова ТАСС.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 25 января возле села Рыбушка. Выстрелив в полицейского, злоумышленники скрылись на двух легковых автомобилях. Пострадавший был госпитализирован. Как передает РЕН ТВ, позднее одна из машин, в котором находились несколько подозреваемых, была задержана на Ново-Астраханском шоссе.

Портал iz.ru писал о том, что 22 января пьяный житель села Желтые Пески Липецкой области стрелял из ружья в полицейских, которые прибыли к его дому для проверки жалобы. В результате один из правоохранителей получил незначительное ранение, а также был поврежден служебный автомобиль. По данному факту возбуждено уголовное дело.