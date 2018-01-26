Задержаны подозреваемые в нападении на полицейского под Саратовом

В Саратовской области задержаны четверо подозреваемых в нападении на полицейского. Местонахождение остальных фигурантов сейчас устанавливается, передает в пятницу, 26 января, пресс-служба областного главка МВД.

По данным следствия, двое неизвестных вечером 25 января напали на полицейского возле села Рыбушка в Саратовском районе. Личность одного из них была сразу установлена. Пострадавшему оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Сообщается, что злоумышленники напали на сотрудника уголовного розыска УМВД по Калуге. После ЧП в Саратовской области вводился план «Перехват».

Портал iz.ru писал о том, что, выстрелив в полицейского, злоумышленники скрылись на двух легковых автомобилях. Позднее одна из машин, в которой находились несколько подозреваемых, была задержана на Ново-Астраханском шоссе.