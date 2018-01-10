Найдено тело убитого таксиста в автомобиле в Архангельске, сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Сегодня утром, 10 января, в районе 5:00 было найдено тело мужчины-водителя в машине такси. Автомобиль был припаркован около одного из торговых комплексов города. На теле погибшего обнаружены ножевые ранения, сообщило ИА FlashNord.

На место преступления были вызваны сотрудники полиции и следователи регионального следственного комитета. По версии следствия, убийство могло произойти между 4:30 и 5:00, всех, кто проезжал мимо в этот промежуток времени, просят связаться с правоохранительными органами. По факту произошедшего заведено уголовное дело.