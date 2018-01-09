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Подозреваемые в двойном убийстве пойманы в Амурской области

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Фото: РИА Новости
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Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении двойного убийства в Амурской области. Как уточняется во вторник, 9 января, на сайте следственного управления СК РФ по Амурской области, подозреваемые арестованы.

31-летний и 32-летний задержанные доставлены в изолятор. Следствие полагает, что задержанные убили двух мужчин 35 и 34 лет, сообщение о пропаже которых поступило 27 декабря 2017 года.

Арестованные признались в совершении двойного убийства. В ходе обысков полицейские изъяли две единицы огнестрельного оружия, из которых, предположительно, могли быть застрелены жертвы.

Ранее сообщалось, что следственный отдел по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области разыскивает 69-летнего пенсионера, который может быть причастен к убийству своей жены и тещи.

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