Названо имя предполагаемого убийцы полицейского в Чечне
Предполагаемым убийцей начальника отделения полиции чеченского села Автуры Абубакара Устарханова является уроженец села Автуры Хамзат Баймурадов, который ранее работал в правоохранительных органах, сообщил в среду источник в силовых структурах региона.
«Расстрелявший полицейского уроженец села Автуры Хамзат Баймурадов ранее работал в правоохранительных органах, имеет высшее юридическое образование», — приводит «РИА Новости» слова источника.
Она также уточнил, что застреливший полицейского преступник скрылся на автомобиле Toyota Camry, который принадлежит убитому. Ведутся активные поиски преступника.
Напомним, в среду стало известно об убийстве в Чечне главы отдела полиции Абубакара Устарханова. Преступник застрелил правоохранителя выстрелом в голову.