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Названо имя предполагаемого убийцы полицейского в Чечне

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Фото: ТАСС/Григорий Тамбулов
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Предполагаемым убийцей начальника отделения полиции чеченского села Автуры Абубакара Устарханова является уроженец села Автуры Хамзат Баймурадов, который ранее работал в правоохранительных органах, сообщил в среду источник в силовых структурах региона.

«Расстрелявший полицейского уроженец села Автуры Хамзат Баймурадов ранее работал в правоохранительных органах, имеет высшее юридическое образование», — приводит «РИА Новости» слова источника.

Она также уточнил, что застреливший полицейского преступник скрылся на автомобиле Toyota Camry, который принадлежит убитому. Ведутся активные поиски преступника.

Напомним, в среду стало известно об убийстве в Чечне главы отдела полиции Абубакара Устарханова. Преступник застрелил правоохранителя выстрелом в голову.

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