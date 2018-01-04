Названо имя предполагаемого убийцы полицейского в Чечне

Предполагаемым убийцей начальника отделения полиции чеченского села Автуры Абубакара Устарханова является уроженец села Автуры Хамзат Баймурадов, который ранее работал в правоохранительных органах, сообщил в среду источник в силовых структурах региона.

«Расстрелявший полицейского уроженец села Автуры Хамзат Баймурадов ранее работал в правоохранительных органах, имеет высшее юридическое образование», — приводит «РИА Новости» слова источника.

Она также уточнил, что застреливший полицейского преступник скрылся на автомобиле Toyota Camry, который принадлежит убитому. Ведутся активные поиски преступника.

Напомним, в среду стало известно об убийстве в Чечне главы отдела полиции Абубакара Устарханова. Преступник застрелил правоохранителя выстрелом в голову.