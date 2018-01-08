Следователи разыскивают пенсионера за убийство жены и тещи в Подмосковье

Следственный отдел по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области разыскивает 69-летнего пенсионера, который может быть причастен к убийству своей жены и тещи.

Тела женщин обнаружили 7 января на участке, прилегающем ко двору одного из домов по улице Зайцева деревни Семибратское Коломенского района.

Как уточняется на сайте ведомства, при проведении допроса свидетелей были получены сведения, указывающие на то, что данное преступление совершил супруг погибшей 56-летней женщины. Сейчас следователи пытаются установить местонахождение пенсионера.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В декабре 2017 года сообщалось, что местный пенсионер подозревается в убийстве, совершенном в доме-интернате в Олонецком районе Республики Карелия.