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Пенсионер подозревается в убийстве в доме-интернате в Карелии

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Пенсионер подозревается в убийстве в доме-интернате в Олонецком районе Республики Карелия, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по республике.

Инцидент произошел вечером 22 декабря в доме-интернате для престарелых и инвалидов. По основной версии следствия двое постояльцев распивали спиртные напитки и между ними разгорелся конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удар ножом по собеседнику. В результате ножевого ранения потерпевший погиб на месте. Подозреваемый был задержан, сообщило ИА FlashNord.

Обвиняемым является 69-летний мужчина, который проживает в интернате. Заведено уголовное дело. По данному следствием прошению суд избрал меру пресечения для обвиняемого в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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