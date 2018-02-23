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Четыре фаната «Спартака» предстанут перед судом за беспорядки в Бильбао

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Четыре болельщика российского футбольного клуба «Спартак» предстанут перед судом за участие в беспорядках в Бильбао. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщили в пресс-службе полиции испанского города.

«Им предстоит предстать перед судом за драку с полицией», — приводит ТАСС сообщение полиции.

Сообщалось, что в ходе беспорядков в Бильбао перед матчем Лиги Европы между местным «Атлетиком» и «Спартаком» было задержано девять человек. В полиции рассказали о том, что среди задержанных есть трое россиян. О своем задержании в соцсетях сообщил также известный российский рэпер ST.

В результате стычек пострадали пять стражей порядка и четверо россиян. Во время беспорядков погиб полицейский, он перенес инфаркт во время инцидента и скончался в больнице.

Сообщается, что в обстоятельствах инцидента наряду с местными властями разбирается Союз европейских футбольных ассоциаций.

Турнир завершился со счетом 2:1 в пользу московской команды.

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